Lirik Lagu Still With You – Jungkook BTS dan Fakta di Baliknya

Still With You – Jungkook (BTS)

Nal seuchineun geudaeui yeoteun geu moksori

Nae ireumeul han beonman deo bulleojuseyo

Eoreobeorin noeul arae meomchwo seoitjiman

Geudae hyanghae han georeumssik georeogallaeyo

Still with you

Eoduunbang jomyeong hana eopsi

Iksukaejimyeon an doeneunde

Geuge tto iksukae

Najimagi deullineun

I eeokeon sori

Igeorado eopseumyeon

Na jeongmal muneojil geot gata

Hamkke utgo hamkke ulgo

I dansunhan gamjeongdeuri

Naegen jeonbuyeonna bwa

Eonjejjeumilkka

Dasi geudael majuhandamyeon

Nuneul bogo malhallaeyo

Bogo sipeosseoyo

Hwangholhaetdeon gieok soge

Na hollo chumeul chwodo biga naerijana

I angaega geotil ttaejjeum

Jeojeun ballo dallyeogal ge

Geuttae nal anajwo

Jeo dari oerowo boyeoseo

Bamhaneure hwanhage ulgo inneun geot gataseo

Eonjenga achimi oneun geol almyeonseodo

Byeolcheoreom neoui haneure meomulgo sipeosseo

Harureul geu sunganeul

Ireoke doel geol aratdamyeon

Deo damadwosseul tende

Eonjejjeumilkka

Dasi geudael majuhandamyeon

Nuneul bogo malhallaeyo

Bogo sipeosseoyo

Hwangholhaetdeon gieok soge

Na hollo chumeul chwodo biga naerijana

I angaega geotil ttaejjeum

Jeojeun ballo dallyeogal ge

Geuttae nal jabajwo

Nal baraboneun huimihan miso dwipyeone

Areumdaun boratbicheul geuryeobollaeyo

Seoro balgeoreumi an majeul sudo itjiman

Geudaewa hamkke i gireul geotgo sipeoyo

Still with you