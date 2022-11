Lirik Lagu Kiss and Cry – Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Kiss and Cry – Utada Hikaru



Furyou mo yuutousei mo sensei mo

Koi ni ochireba onaji yo ne



Komaku ni ataru basudora to

Kokochi yoku tsuku haihatto

Torokeru you na b sekushon

Anata no egao ga boku no kokoro ni

Kuritikaru hitto

Itsu no ma ni yara hai tenshon



Motto chikadzuite (kiss and cry)

Gaman shinaide (you are my)

Sukoshi kega wo shita tte (natural high)

Maa ii n' ja nai

Kiss and cry



Higaisha ishiki tte suki ja nai

Uwamedzukai de sasotte kyouhan ga ii



Otousan no risutora to

Oniichan no inta-netto

Okaasan wa daietto

Minna yozora no pairotto

Kodoku wo iyasu mu-nraito

Kyou wa nissin cup noodle



Motto chikadzuite (kiss and cry)

Gaman shinaide (you are my)

Sukoshi kega wo shita tte (natural high)

Maa ii n' ja nai

Kiss and cry



Don't wo-ri- beibe- (kiss and cry)

Kangaesugitari (you are my)

Mamotte bakari ita tte (natural high)

Samishii ja nai

Kiss and cry



I just want to be happy

Sukoshi, mou sukoshi

I just want you to hold me

Watashi no yowamushi

Rainen no tanjoubi made ni

Kono mama ja nani mo kawaranai

I just want you to hold me

Haji wo kaita tte kamawanai



Chotto kizutsuite (kiss and cry)

Akiramenaide (you are my)

Waraitobashite ganbare (natural high)

Ato wa shou ga nai

Kiss and cry



Motto yuuki dashite (kiss and cry)

Motto honki misete (you are my)

Umaku ikanaku tatte (natural high)

Maa ii n' ja nai

Kiss and cry



Credit

Artis: Utada Hikaru

Album: Heart Station

Rilis: 2007

Genre: Pop, J-Pop

Songwriter: Utada Hikaru

Produser: Utada, Miyake Akira, Teruzane Utada



Fakta di Balik Lagu Kiss & Cry



Kiss & Cry merupakan lagu Utada dari album Jepang kelima miliknya yang bertajuk Heart Station.



Lagu tersebut ditulis, digubah, dan diaransemen oleh Utada sendiri. Sementara itu, produksi ditangani oleh Utada, ayahnya Teruzane Utada, dan Akira Miyake.



Kiss & Cry sendiri merupakan lagu R&B yang dipengaruhi oleh musik pop dan hip-hop. Lagunya membahas tentang pendidikan Utada dan kepercayaan sosial antara wilayah Barat dan oriental.



Utada sendiri mengatakan bahwa ia ingin menulis lagu yang hidup dan memiliki perasaan yang energik.



Setelah dirilis, lagu tersebut mendapat ulasan yang baik dari para kritikus musik. Banyak kritikus setuju bahwa lagu tersebut merupakan salah satu single dalam album.



Kiss & Cry telah disertifikasi dalam empat kategori berbeda oleh Recording Industry Association of Japan (RIAJ).



Video musiknya direkam oleh Toshitaka Shinoda dan menampilkan karakter animasi seperti Takeru yang menyinkronkan gerakan bibir dengan lagu tersebut.



Kiss & Cry telah dipromosikan melalui beberapa iklan Jepang dan acara televisi. (Dewi Andryani)***