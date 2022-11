Lirik Lagu It’s Ok Not To Be Ok - As One feat Lee Dae Hwi dan Fakta di Baliknya

It’s Ok Not To Be Ok – As One feat Lee Dae Hwi

Honja apahaji mayo

Naega deoneun gyeondil suga eopjyo

Swipji aneun haru kkeuteneun nega isseoseo

Tto nan beotil suga isseotjyo

Naneun jigeumkkaji batgiman haesseotjyo

Juneun beobeul jal mollatjyo

Badeun sarangi neomuna gwabunhaeseo

Eotteoke dollyeodeuryeoya hajyo

Geudaeege jalhaejun ge

Nan hanado eopseoseo

Ijeseoya i noraero

Salmyeosi jinsimeul jeonhaeyo

Apeseoneun aesseo gwaenchaneun deusi useodo

Dwieseoneun nunmuljinneun

Geudael bomyeon neomu apayo

It’s okay not to be okay

Gwaenchanchi anado dwae aesseuji anado Alright

You’re fine uri durimyeon mwodeun Masterpiece

Wanbyeokan hanaga dwae Want it

Modeun sesangeul gajin deuthan i neukkim

Ijeneun naega geudaereul jikil teni

Jamsiman nuneul gamgo gipge sumeul swieobwayo

Seseul seeobwayo

Hana dul set

Naneun jigeumkkaji batgiman haesseotjyo

Juneun beobeul jal mollatjyo

Badeun sarangi neomuna gwabunhaeseo

Ijeneun dollyeodeuriryeo haeyo

Geudaeege jalhaejun ge