Lirik Lagu So Bad.. – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu So Bad.. – VICTON

Hey girl

What's going on

What's going on, huh

You the one and only bae

I'm sorry please

Oneulttara chagaun bunwigi marirado haejwo

Haru jongil nunchitbamman meogeo ne yeopeseo

Mwoga geuri munjenji wae iri kkunghan geonji

Pullaeya pul suga eopneun eoryeoun neoji

Museun marirado yogirado hae

Geuge neol pullige hajineun anketjiman

Mian mian mian mianhae

(Oh my girl)

Imi neujeotgetjiman

I nappeun soni (ah)

Neol meollihage haesseo

I mottoen mari (sorry baby)

Neol ilke mandeureo

Jabji mothae (I'll be waiting)

Jabji mothaneun na

Isseul ttae jalhaejuji mothan na

Oh yeah

Get on get on get on

Get on get on

Nappeun i namjareul yongseohaejwo

Get on get on get on

Get on get on

Deo jalhalge

Still tick tockin'

Urin jamshi meomchugo

Sarangman hagiedo

Mojaran shiganman heulleo

Badage nae mureupi

Haneure nae du soni

Neol baraboneun nae nunbichi

Malhago itneun geol

Jalmothaetdan maldo yongseoharago

Eotteon maldo pullineun mareun eopgetjiman