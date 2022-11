Lirik Lagu Last Summer Whisper - Anri dan Fakta di Baliknya

Last Summer Whisper – Anri

Natsu no ameagari no machi ni

Sotto akari matataki dasu

Wakare no ato de denwa o shita koto o

Yurushite hoshīkedo ne e

Mōichido dake ano mise de aitai

Sore de owari ni suru

Baby, love (love again)

Futari no ai wa modori wa shinaikedo

Baby, love (love again)

Semete anata o nikumitaku wa nai no

Sukina kaori tsukete kita no

Natsu no tasogare ni yoku niau wa

Ano hi no mama de hanashi o shite hoshī

Umi no sukina anata nē

Watashi wa zutto hoho dzue-tsukinagara

Kiiteru dake de ī

Baby, love (love again)

Yasashi sa dake ga omo sugita dakena no

Baby, love (love again)

Semete waratte kono yoru owara su wa

Ashita kara futari

Betsubetsu no hibi demo

Kono machi no doko kade ne

Iki teru kagiri

Aeru ki ga suru no yo

Sono toki wa egao de

Baby, love (love again)

Futari no ai wa modori wa shinaikedo

Baby, love (love again)

Semete anata o nikumitaku wa nai no

Nikumitaku wanai no

Credit

Artis: Anri