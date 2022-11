Lirik Lagu Yuuhi Wo Miteiruka? - AKB48 dan Fakta di Baliknya

Yuuhi Wo Miteiruka? – AKB48

Kyou ga donna ichinichi dattaka nante

Kaerimichi kangaeru yo ne

Kanashii koto ya tsurai koto mo aru sa

Tanoshii koto ga kachikoseba ii

Kazoku ya tomodachi ya mawari no hito ni

Shinpai wo kaketaku nakute

Muri ni hohoemi uso ikutsuka tsuite

Kimi dake ga kakaekomu no wa yamete...

Kisetsu no kaze no muki kanjitari

Ashimoto no hana ni kitzuitari

Chiisana deai ni

Sou kansha dekitara

Bokura wa shiawase ni narerunda

Yuuhi ga shizumu sora wo miteiruka?

Toki ga sugiru

Sono senaka wa utsukushii darou?

Yes! sorenari no kyou ga owari

Subete RISETTO suru yoru ga kuru yo

Ieji wo isogu kimi wa hitori kiri

Doushite

Jibu n no koto wo homete agenai no ka

Nee chanto mite ageyou yo

Kimi ga kimi rashiku ikiteru koto

Ningen kankei wa mendou dakedo

Hitori de wa ikite yukenai

Hito wa dare demo yowai ikimono dakara

Otagai ni sasae atte irunda

Toki ni wa kitsui iikata shitari

Dare ka no ashi wo fun de shimattari

Gokai saretari

Iroiro to atta kedo

Itsumo kibou ni michiteiru

Yuuhi ga shizumu sora wo miteiruka?

Ima wo ukeireru koto

Susumu koto oshiete kureru

Ushinau koto wa nanika wo

Itsuka kanarazute ni ire rareru koto

Atari wa sukoshi zutsu kuraku nari

Yoru wo egaku tensen mitai na hoshitachi

Nee chanto ashita ga kuru made

Kimi wa kimi rashiku yume wo miyou

Yuuhi ga shizumu sora wo miteiruka?

Toki ga sugiru

Sono senaka wa utsukushii darou?

Yes! sorenari no kyou ga owari

Subete RISETTO suru yoru ga kuru yo

Ieji wo isogu kimi wa hitori kiri

Doushite

Jibu n no koto wo homete agenai no ka

Nee chanto mite ageyou yo

Kimi ga kimi rashiku ikiteru koto

