Lirik Lagu The Black Cat Nero - ATEEZ dan Fakta di Baliknya

The Black Cat Nero – ATEEZ

Geudaeneun gwiyeoun naui geomeun goyangi

Sae palgan riboni mosjjige eoullyeo

Geureona eojjeoda

torrajyeo beollimyeon yalmipge

Halkwieosseo maeum sang haeyo

Yo, (woo) guess who?

TURBO, ATEEZ

New thing out here

Modeun seonmori wihae

Yeah, je modeun seonmori wihae

Modu da gachi, 1, 2, 3 woo!

(I'm ready to go, hahaha, woo)

Ajjiya neorang narang gyeolhonhallae eung

Nesalbagi geu kkomaga naege cheonghonhaesseo

Jeongmallo naneun neomu neomu useuwoseo

(Neon eoryeoseo andwae)

Haetdeoniman geulsse

Jeoreoke naepare maedallyeoseo

Eongeong uneungeoya (heoheo)

Geuraeseo naneun ssakssakbilmyeo dallaesseotji

Songarage eomjidojang

Geudaeneun gwiyeoun naui geomeun goyangi

Saeppalgan riboni meotjige eoullyeo

Geureona eojjeoda torajyeo beorimyeon

Yalmipge halkwieoseo maeum sanghaeyo

Geomeun goyangi nero nero nero

Gwiyeoun naui chinguneun geomeun goyangi

Geomeun goyangi nero nero nero

Iraetda jeoraetda jangnankkureogi

Rarara rarara rara

Rah!

Hoo, hoo, hoo, hoo, hoo, hoo, hoo, hoo

Fix on!

FIX ON

Hansumeul swimyeon keunil naji, uh

Hamyeon hwanaeneun sanso gateun kkoma

Ajjineun naega jeonbu haga nareumiya

Himyeonseo aegyotteoneun (yeou gateun kkoma)

Naeilbuteon geulsse yuchiwone gatda

Maeil hyu (wow) nolleo ogetdamyeo

Naui sinbu hyungnae naeneun kkoma neomu gwiyeowoseo

(Ttapdara daptta ana jugopa)

Meotjaengi geudaega sappunhi georeogamyeon

Museoun goyangi dwittarawayo

Dalkomhan kkoime sogaseo gandamyeon

Huhoereul handahaedo naneun mollayo