Lirik Lagu Dance On - Alice dan Fakta di Baliknya

Dance On – Alice

Baby songarakeul twinggyeo

Bass on taneun Fire

Twineun jeonyul Touch Touch Touch

I neukkimeul Can’t deny it

Shimjange ullim Dancing

Hoheup sorin Rush Rush Rush

Cause Be You ~ You~

Nuneul gamgo onjeonhi nal neukkyeo

I Know Feeling New~ New~

Meottaero bakhin teureul bushyeo (geu teureul bushyeo)

Nege bichi na dareun neo boiji ana.

Cheoeum neukkin Dramatic (Or It’s Like a Movie)

Shimjangi nae sumi ppareuge malhaji

You’re My One & Only

Dance on (dance on) On My own (my own)

Tteugeoun rideum ane neoreul deonjyeo (oh~)

Let’s draw! (let’s draw) nal mideo (nal mideo)

Jayureul tago heulleo Out of control

Neoreul hyanghae ttwieo nan neomane Diver

Ooh~ Ooh~ Right now

Geobi eomneun Moving geochimeopshi Falling

Wanbyeokhage ppajyeodeureo Out of control So Dance on

Sangsanghaebwa

Oh my kkuminga

Kkojipeo bojiman

Igeon bunmyeong Lovin Comin

(Hey) Tiki-Taka mareun an hae

(Hoo Hoo) nun man bwado mami tonghae

(Yeah Yeah) One hundred I’m sure that

Nuga bwado unmyeongjeogin Love mate

Cause Be You ~ You~

Nuneul gamgo onjeonhi nal neukkyeo

I Know Feeling New~ New~

Meottaero bakhin teureul bushyeo (geu teureul bushyeo)

Nege bichi na dareun neo

Boiji ana (Or it’s like a movie)

Cheoeum neukkin Dramatic (Or it’s like a movie)

So crazy Fantastic

Move body Energy (body energy)

And you gamchweodun Feel

Dance on (dance on) On my own (my own)

Tteugeoun rideum ane neoreul deonjyeo

Let’s draw! (let’s draw) nal mideo (nal mideo)

Jayureul tago heulleo Out of control

Neoreul hyanghae ttwieo nan neomane Diver

Ooh Ooh Right now

Geobi eomneun Moving geochimeopshi Falling

Wanbyeokhage ppajyeodeureo Out of control

So Dance on

Stop Look around

Jichin neowa na

No more Not anymore Oh now

Ja i sungan

Da teoreo nwa bwa

Rideum soge Up all night

Dance on my own right now (Oh-)