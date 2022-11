Lirik Lagu Ga Segitunya Keleus - Dinda Permata dan Fakta di Balikya

Ga Segitunya Keleus - Dinda Permata

Gak segitunya keleus

Kamu ajak aku bercinta

Gak segitunya keleus

Main mataku buat apa?

Say no, say yes abang

Ku masih pikir-pikir

Say no, say yes abang

Ku masih bingung jadinya

Iya, enggak, iya, enggak, iya

Ku pusing kepala

Ku tak suka sama kamu

Karena kamu berondong muda

Gak segitunya keleus

Kamu ajak aku bercinta

Gak segitunya keleus

Main mataku buat apa?

Gak segitunya keleus

Masih muda, eh jelalatan

Gak segitunya keleus

Ku tak mungkin sampai pacaran

Ku tak suka sama

Sama berondong muda

Yang aku suka, hei si duda kaya

Ku tak suka sama

Sama berondong muda

Yang aku suka, hei si duda kaya

Gak segitunya keleus

Gak segitunya keleus

Say no, say yes abang

Ku masih pikir-pikir

Say no, say yes abang

Ku masih bingung jadinya