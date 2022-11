Lirik Lagu Shoot-Shoot – UFO dan Fakta di Baliknya

Shoot-Shoot – UFO

Was a fast tough woman loved to play the clown

You won't do nothin' about it

Break a good boy's resistance down

You know she's got a pistol

Laid it down for real

She said shoot, shoot, shoot it boy

You gotta shoot it for me

Convinced me that she

Credit

Album : Force It

Artis : UFO

Dirilis : 1975

Fakta di Balik Lagu Shoot-Shoot

UFO band merupakan salah satu grup band asal Inggris yang dibentuk pada tahun 1968. UFO band juga termasuk dalam band dengan genre hard rock awal, heavy metal, dan new wave of british heavy metal.

UFO band terdiri atas beberapa anggota antara lain : Phill Mogg (vokalis), Vinnie Moore (gitar), Neil Carter (gitar dan keyboard), Rob De Luca (bass), dan Andy Parker (drum).

Berdasarkan sumber yang didapat, grup band ini sering beganti-ganti personel. Mogg adalah satu-satunya personel yang masih bertahan. Namun pada tahun 2018, Mogg memutuskan untuk berhenti dari grup band tersebut.

Hampir lebih dari setengah abad, UFO berhasil merilis 22 akbum studio, 14 album live, 16 album kompilasi, dan 1 album cover.