Jeruji Gelar Warlock Show Rayakan Ulang Tahun ke-26, Tak Ada Pilihan Selain Bergerak

PIKIRAN RAKYAT - Jeruji, band hardcore asal Bandung, merayakan ulang tahun ke-26 mereka dengan menggelar gigs bertajuk Warlock Show di Vandal Gigs and Bar, Jalan Gudang Selatan No. 22, Kota Bandung, pada Sabtu, 12 November 2022. Total ada 10 band yang tampil memeriahkan acara ini, termasuk Jeruji. Sembilan band lainnya adalah perpaduan band lama dan baru di scene musik underground Bandung yakni Revival Mode, Rounder, Inhell, Iron Voltage, Tcukimay, Blind To See, Turtles Jr, Godless Symptoms, dan Pub Horor.

Sani Harjasyah, drummer Jeruji, mengungkapkan alasan pemilihan konsep gigs untuk merayakan ulang tahun Jeruji. Alasannya tidak lepas dari salah satu tujuan digelarnya Warlock Show yakni membangkitkan kembali ingar bingar scene underground di Bandung setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19. “Buat kami, gigs-gigs kecil sangat penting karena konser yang intim bisa menghasilkan energi yang besar untuk komunitas,” sebutnya saat dihubungi Pikiran-rakyat.com di Bandung pada Kamis, 10 November 2022. Pemilihan daftar band penampil juga tidak sembarangan, ada tujuan di balik memadukan band lama dan baru. “Selain bersenang-senang bersama band-band yang segenerasi sama Jeruji, kami juga ingin mengangkat band-band baru untuk diperkenalkan kepada pendengar lama dan pendengar baru,” tutur Sani.

Salah satu band baru dan tampil sebagai pembuka Warlock Show adalah Revival Mode. Usai membawakan lagu pertama, sang vokalis bercerita bahwa Jeruji adalah band yang membuatnya jatuh cinta pada musik underground. “Waktu masih remaja, saya nemu kaset Jeruji yang (album) Lawan. Pas saya dengar (saya berkata), ‘Ini yang gue cari.’ Sejak itu, saya mulai mencari lagu-lagu underground lain sampai hari ini. Jadi, Jeruji sangat, sangat, sangat berpengaruh buat hidup saya. Terima kasih untuk Jeruji,” ucapnya.

Warlock Show dimulai pada pukul 16.30 WIB, namun penonton baru ramai berdatangan menjelang magrib, tepatnya ketika Inhell mengentak panggung. Acara kian meriah ketika Iron Voltage tampil. Para penonton tak malu-malu lagi untuk headbang, mengikuti riff-riff sangar yang keluar dari gitar Odi dan Ega.

Semakin malam, venue kian kelam. Cahaya lampu yang temaram berpadu dengan asap rokok yang mengepul dari tiap sudut ruangan. Meski begitu, energi penonton justru semakin bernyala-nyala. Mosh pit dan circle pit dilakukan, membuat penampilan Tcukimay, Blind To See, Turtles Jr, dan Godless Symptoms kian meriah. Bahkan, satu penonton mengalami luka ringan di bibir karena terbentur dengan sesama penonton saat melakukan mosh pit.

Turtles Jr tampil di acara Warlock Show memeriahkan ulang tahun ke-26 Jeruji, 12 November 2022.

Sekira pukul 23.00 WIB, tiba saatnya Jeruji tampil. Penampilan Jeruji dibuka dengan solo drum panjang dari Sani. Ketukan-ketukannya membangkitkan lagi energi penonton yang mulai merapat ke panggung. Tak lama kemudian, sang vokalis, Rangga ‘Lawe’ Putra, muncul dan membuat para penonton kian bergairah. Lagu Salam Pembebasan jadi pembuka penampilan Jeruji di Warlock Show.

Jelang membawakan lagu kedelapan berjudul Arogansi Kekuasaan, Rangga berorasi soal Tragedi Kanjuruhan yang menelan 135 korban jiwa. “Tidak ada sepak bola yang sebanding dengan nyawa seperti yang terjadi di Kanjuruhan. Kami tidak setuju pembunuhan atas dasar apa pun,” sebutnya sambil mengenakan singlet bertulisan A.C.A.B. Para penonton memekik menyetujui perkataan Rangga.

Total 20 lagu dibawakan Jeruji di Warlock Show. Para penonton selalu naik ke panggung dan ikut bernyanyi bersama pada setiap lagunya. Bahkan, mic milik Rangga rusak saking seringnya ditarik-tarik penonton. Stay True menjadi lagu penutup dari Jeruji malam itu. Warlock Show kemudian disempurnakan dengan penampilan Pub Horor di penghujung acara.