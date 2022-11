Lirik Lagu Bird – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik lagu Bird – EXO

(Fly away uh Fly away uh)

yoake no kod? ga kikoetara

this way call my name

mukae ni iku kara sukoshi dake matte ite Please

nani mo iranai poketto ni wa ai o

hito-tsu dake motte ik? Let’s go on a trip

umaretate no chihei-sen no muk?

Nobody boku-ra igai Nobody dare mo inai

haruka yumemita basho e baby

Nobody kimi to nara Nobody futari nara

kitto atarash? kaze ni notte Fly away

Fly away uh doko made mo Fly away

Fly away kaze ni notte Fly away

Fly away uh

Oh baby tokihanatta n da

tori no y? ni Fly away

hikari o saegiru kumo no kage

I say don t be afraid

yosomi o shinaide boku dake o mite itsu de mo

soba ni iru yo tashikamete ai o sono ude de gyutto

ik? Let’s go on a trip

maaarata na kyanbasu o imeiji shite



Nobody boku-ra igai Nobody dare mo inai

haruka yumemita basho e baby

Nobody kimi to nara Nobody futari nara

kitto atarash? kaze ni notte Fly away

Fly away uh doko made mo Fly away

Fly away Kaze ni notte Fly away

Fly away uh

Oh baby tokihanattan da

tori no y? ni Fly away

furubita chizu wa m? yaburisuteta

kawari ni te ni shita no wa Freedom

mamoritai no wa tada Baby It’s you

owari naki tabi no Start

(Fly away uh) yeah

(Fly away uh) Fly away baby

(Fly away uh) uh

(Fly away uh)

Nobody boku-ra igai Nobody dare mo inai

haruka yumemita basho e baby

Nobody kimi to nara Nobody futari nara

kitto atarash? kaze ni notte Fly away

Fly away uh doko made mo Fly away

Fly away kaze ni notte Fly away

Fly away uh

Oh baby tokihanatta n da

tori no y? ni Fly away’