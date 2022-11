Lirik Lagu Betelgeuse - Yuuri dan Fakta di Baliknya

Lirik lagu Betelgeuse - Yuuri

Sora ni aru nanika wo mitsumetetara

Sore wa hoshi datte kimi ga oshiete kureta

Maru de sore wa bokura mitai ni yori sotteru

Sore wo naitari warattari tsunaide yuku

Nan juukai nan byakkai butsukari atte

Nan juunen nan byakunen mukashi no hikari ga

Hoshi jishin mo wasureta koro ni

Bokura ni todoiteru

Bokura mitsuke atte taguri atte onaji sora

Kagayaku no datte futari datte yakusoku shita

Haruka tooku owaranai beterugiusu

Dareka ni tsunagu mahou

Bokura kata narabete toriatte susundeku

Tsurai toki datte nakanai tte chikatta darou

Haruka tooku owaranai beterugiusu

Kimi ni mo mieru darou inori ga

Kioku wo tadoru tabi yomigaeru yo

Kimi ga itsu datte soko ni ite kureru koto

Maru de sore wa hoshi no hikari to onaji you ni

Kyou ni naitari warattari tsunaide yuku

Nan juukai nan byakkai butsukari atte

Nan juunen nan byakunen mukashi no hikari ga

Boku jishin mo wasureta koro ni

Bokura wo terashiteru

Bokura mitsuke atte taguri atte onaji sora

Kagayaku no datte futari datte yakusoku shita

Haruka tooku owaranai beterugiusu

Dareka ni tsunagu mahou

Doko made itsu made iki rareru ka

Kimi ga fuan ni naru tabi ni tsuyogarunda

Daijoubu boku ga yoko ni iru yo

Mienai sen wo tsunagou