Lirik Lagu Heaven - Ailee dan Fakta di Baliknya

Heaven – Ailee

Niga inneun gose nado hamkke halke

Niga ganeun gose nado hamkke kalke

Neol wiihaeseo maeil utko neol wiihaeseo gidohago

Ni saenggage jamdeulko neol bureumyeo nuneul tteo

Nae yeopeseo jikyeojugo

Nae yeopeseo kamssajuneun

Neon naye cheonkuginkeol

You're my only one way

Ojing neoreul wonhae

Naega ni gyeote isseume kamsahae

You're the only one babe

Himdeun sesang soge sarangeuralke haejun neo hanaro naneun haengbokhae

Heaven, heaven, heaven, heaven, heaven

Heaven, heaven, heaven, heaven, heaven

Uri hamkkeramyeon we will never cry never never cry

Heaven, heaven, heaven, heaven, heaven

Heaven, heaven, heaven, heaven, heaven

Yeongwonhi duriseo never gonna be alone

Ni pumeseo sumeul shwiigo

Ni pumeseo immajchu-go

Ni moksoril deureumyeon kkum kkuneun geot man gata

Ni nuneseo al su isseo

Ni sarangeural su isseo

Neon naye cheonkuginkeol

You're my only one way

Ojing neoreul wonhae

Naega ni gyeote isseume kamsahae

You're the only one babe

Himdeun sesang soge sarangeuralke haejun neo hanaro naneun haengbokhae

Heaven namani saram keurae nareul jikyeojul saram

Eotteon seulpeumdo eotteon apeumdo neowah hamkke handamyeon

Eoneu nu-gudo nan bureobji anha.. tteollineun du soneul jabajwo

Naega saneun iyu neonikka