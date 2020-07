Hampir 3 Tahun Bercerai, Nafa Urbach Unggah Foto Kenangan Bahagia dengan Zack Lee

PIKIRAN RAKYAT - Pesinetron Nafa Urbach dan Zack Lee memang telah usai.

Keduanya resmi bercerai di tahun 2017 lalu. Dari pernikahan selama 10 tahun tersebut, Nafa dan Zack dianugerahi satu orang anak bernama Mikhaela Lee Jowono.

Kandasnya jalinan rumah tangga, tak membuat keduanya berseteru. Terbukti mereka masih menjaga tali silaturahmi demi anak semata wayangnya. Keduanya juga sepakat untuk mengurus anaknya bersama.

Baca Juga: PKJ Berharap Dapat Bimbingan saat Pemerintah Minim Berikan Perhatian pada Pedagang Kurang Mampu

Meski telah berpisah, Nafa dan Zack saling membuka pintu lebar-lebar ketika ingin bertemu sang anak.

3 tahun bercerai, kini Nafa Urbach terlihat mengunggah momen kenangannya bersama sang mantan suami di laman Instagramnya.

Terlihat dari keterangan fotonya, foto tersebut diabadikan saat Nafa Urbach diberikan kejutan oleh Zack Lee di kawasan Permata Hijau.

Baca Juga: Giliran Apple dan Google Blokir Aplikasi Asal Tiongkok di India

"Permata hijau. Tahun 2011, by the way aku gak ulang tahun guys, ini foto lama," tulis Nafa Urbach seperti dikutip dari akun Instagram @nafaurbach pada 2 Juli 2020.