Lirik Lagu Kaleidoscope - Coldplay dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Kaleidoscope - Coldplay

This being human is a guest house

Every morning a new arrival

A joy, a depression, a meanness

Some momentary awareness comes

As an unexpected visitor

Welcome and entertain them all!

Be grateful for whoever comes

Because each has been sent as a guide

Credit

Artis: Coldplay, Coleman Barks, Barack Obama

Album: A Head Full of Dreams

Dirilis: 2017

Pencipta lagu: Chris Martin, Guy Berryman, Johnny Buckland, Mikkel Eriksen, Tor Hermansen, Will Champion

Genre: Spoken word, Psychedelic ballad

Fakta di Balik Lagu Kaleidoscope

Kaleidoscope merupakan lagu Coldplay dari album studio ketujuh mereka, A Head Full of Dreams.

Lagu ini menjadi lagu ketujuh dari album tersebut dengan menampilkan tamu vokal oleh Coleman Barks dan sampel dari Barack Obama menyanyikan Amazing Grace.

Lagu ini digambarkan sebagai kata-kata yang diucapkan psikedelik disertai dengan atmosfir yang tenang dan instrumental piano yang tinggi.

Melalui Kaleidoscope, Martin menunjukkan bagian dari puisi The Guest House yang ditulis oleh Rumi dan dibacakan oleh penyair Amerika Serikat, Coleman Barks, seorang penerjemah populer Rumi dan penerjemah karya-karyanya.