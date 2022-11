Lirik Lagu Sweet Travel – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Sweet Travel – VICTON

Tell me sweet things baby mwodeun da ok

Give me that feeling baby ttodasi seolle

Gibun joeun barame saljjak gidae bwa

Yeogi uri jigeumi nunbusin shining light

Travel machi sweet sweet sweet sweet travel

So give me that sugar rush

Travel neowa sweet sweet sweet sweet travel

So give me that sugar rush

Eodideunji byeolbitdeureun uril deo hwanhage bichul geoya

Travel machi sweet sweet sweet sweet travel

Just follow me sugar rush

Sugar rush doen chae neoran backpacke

Nae sarangman gadeuk chaenggyeoseo balgireul ttenne

Yeah I feel like I'm traveling everyday

Nebiedo an naol kkotgilloman annaereul hae

Oeroun nae jipdoriui moseubeun gwageo

1 hunnit percent uri sarangui dangdo

Maeumkkeot nuryeo what's going on

Our love goes on

Gateun sigan sogeseo hamkkein geoya nan

Dalkomhan i haengboge mamkkeot sorichyeo bwa

Travel machi sweet sweet sweet sweet travel

So give me that sugar rush

Travel neowa sweet sweet sweet sweet travel

So give me that sugar rush