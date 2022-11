Lirik Lagu Coming Over – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Coming Over – VERIVERY

Oh yeah, so let's get crazy

Deo nal goeropyeodo dwae

Silkeot nalttwil bami

Gakkawo like horror

Oh ya ya ya

Neon nae simjangeul squeeze

We never stop

Urin biteullyeotji

Sumtong joineun mood

Donggong keojineun thrill

Onmom gadeuk beonjyeo so real

Da da dash, make me dash

Dogeun drip drip peojin dwi

Beonjyeooneun jipchage

Freak freak freak, what a freak

Michin jit jit I don't quit

Closer, closer

Dalkomhaetdeon whisper

Ttaraoneun wiheom yeah

Imi yeonghonkkaji bachyeosseuni don't deny

Angma gateun i gamee

Eoullil geol my play

Gudeo bakjedoen jinsimkkaji yours

Coming over

(Hahaha hahaha hahaha)

Coming over

Killing me, hunting me

I gamjeongeun deot

Sangcheoga gipeulsurok nege ikkeulliji

Coming over

Jedaero michin psycho ah

Psy psy psy psy psy psycho

Janhokan delight arrr

Siseone dein sonkkeute bein night

Ssaneulhan ginjang arrr

Eongnureun chae deureoseon cage ay

Ama naui byeongi neomu gipeo

Doragagien neomu neujeo

Nalkaron ippal

Arrr deureonae babe majimak chance ay

Deureonaneun imyeon

Sarangi animyeon yeah

Yeogikkaji ol sun eopseul teni don't leave now

Kkaman nuneun nal hate

Heona mameun so fast

Jjalbeun sunganui gippeumkkaji yours