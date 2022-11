Lirik Lagu Happening - AKMU dan Fakta di Baliknya

Happening – AKMU

Igeon iljongui majimak

Gyeonggo gateun geoya

Geochanghan pyohyeoneul jugien

Neomu gabyeowotjana

You are too close

Maeum apeun geon jilsaeginikka

Han beonui nunbicheuro

Saranghagien

Urin neomu yeoryeo

Daeumbeone mannamyeon

Mot bon cheokago jinachyeojwo Baby

You just my happening

Gateun mareul du beon hage

Mandeulmyeon eotteokae

Jeojeun neoui du nuneul bwa

Jinjihaejyeo beoryeotjana

You are too good

Neon naboda joeun saraminikka

Han beonui nunbicheuro

Saranghagien

Urin neomu yeoryeo

Daeumbeone mannamyeon

Mot bon cheokago jinachyeojwo Baby

You just my happening

You just my happening oh

Sseuldeeomneun miryeoneuro inhae

Babo gateun chueok hana

Namaitji anke

Oh oh

Han beonui nunbicheuro

Saranghagien

Urin neomu yeoryeo

Daeumbeone mannamyeon

Mot bon cheokago jinachyeojwo Baby

You just my happening

Credit

Artis: AKMU