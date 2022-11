Lirik Lagu Savage - A.C.E dan Fakta di Baliknya

Savage – A.C.E

Ullyeora

Bell Bell Bell Bell Bell Bell

Nulleobwa

Bell Bell Bell Bell Bell Bell

Uriga maeil maeil maeil maeil maeil

Dallyeoga

Tell Tell Tell Tell Tell 'Em

Tteugeoun bul gil soge nae momeul deonjyeo

Ipsuri bajjak mareun nom dwiro ppajyeo

Everybody wanna be jigeum uri

Ttwijineun anhji pumwireul jikyeo

Neukkimi wa nal ttarawa

Moduga nae dwieseo juljieo wa

Modeun ge da wanbyeokhanikka

Jeomjan tteolji malgo

Ipkkori olligo

Araseo deul chaenggil geo chaenggyeo

Dwibol sigan eopseo mak balpeo

We just go Going hard

Go Going hard

Go

Urin ppittakseon

Taja taja taja taja taja

Urin ppittakseon

Taja taja taja

Hands up in the air

Sesangeul dwijibeo

Modeun geol bultaewo

Michin deusi nalttwieo

Songarakjil batdeon

Uriga apjangseo

Yeojeonhi urin ppittakhae ppittakhae Uh

I gotta get mine

I'm gonna get high

Achimi ogi jeonkkaji

I gotta get mine