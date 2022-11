Lirik Lagu ToGetHer foREver - ADORA feat Kim Dong Hyun AB6IX dan Fakta di Baliknya

ToGetHer foREver – ADORA feat Kim Dong Hyun AB6IX

Sunganmajeo meomchun geot gata

Gonggimajeo isanghan geonman gatdeon oneul

Apeuge useotdeon naldeul

Ijeneun bonae goodbye tto georeoga

Together forever

Hamkkemyeon yeongwonhal su isseo

Eodumi neol deopeodo

(We'll) be together, wherever

Eodirado gagetdadeon yaksokdo

Break geuman kkeuchin geoya

Neon fake cheombuteo da, uh-oh

Ijeneun gwansim eopseo

A little too late for say "sorry"

Back, back it up-up-up

Jayurowo nan nan

Kkeutgwa matdaeun seonwiro

Naraga over and over

(Yeongwonhan geon eopseo nothing ever

Jeoldaeran geon eopseo never ever)

Sori eopsi jigo pin

Doro wi jeo kkotcheoreom

(Yeongwonhan geon eopseo nothing ever

Jeoldaeran geon eopseo never ever)

Gireojin eodum kkeut

Nal bichul tenikka

Geuriumdo jamsi namgetji mwol eojjeogesseo

Joatdeon gieongman nagetji

Gyesok iraetda jeoraetda mworaetda

Nal goeropigetji geureoketji

Together forever

Hamkkemyeon yeongwonhal su isseo

Eodumi neol deopeodo

(We'll) be together, wherever

Eodirado gagetdadeon yaksokdo

Break geuman kkeuchin geoya

Neon fake cheombuteo da, uh-oh

Ijeneun gwansimeopseo

A little too late for say "sorry"

Back, back it up-up-up

Jayurowo nan nan

Kkeutgwa matdaeun seonwiro

Naraga over and over

Neukkimi on daero hago sipeun daero

Maeumi ikkeuneun daero hanbal naedideumyeon dwae

Ttaeroneun bireul majeul ttaedo itgetji

Meokgureum kkin haneureun nal hemaege haji

Maeumi bureuteudorok beotyeonaen geuttaeui naya

Insareul geonne

Oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh