Profesor Monash University Malaysia Pernah Jadikan Kangen Band sebagai Objek Penelitiannya

PIKIRAN RAKYAT - Seorang peneliti dan associate professor/profesor madya/lektor Kepala Monash University, Emma Baulch melakukan penelitiann pada grup musik asal Lampung Kangen Band.

Jurnal akademis International Journal of Culture mencuat ke permukaan setelah tweet "Tell Me Something I Don't Know" diunggah di Twitter.

Dalam artikel berjudul "Longing Band Play at Beautiful Hope" tersebut, tertulis mengenai bagaimana aksi panggung Kangen Band.

Baca Juga: 30 Personel Polres Palopo Sulsel Naik Pangkat, Kapolres: Telah Melalui Proses yang Transparan

Dalam keterangan yang dirilis Warner Music Indonesia, Kamis 2 Juli 2020 unggahan tersebut mendapat 4,2 ribu retweet dan 6,7 ribu suka.

Selain itu, dibahas pula bagaimana Kangen Band mendapatkan label pop Melayu yang dianggap sebagai pembeda kelas musik pop Indonesia di awal 2000-an.

Pada awal karier Kangen Band, Emma membedah bahwa lagu-lagu mereka sudah hadir di ruang publik seperti mal, siaran radio, dan dijual di emperan.

Baca Juga: Dikecam Tak Serius Tangani Corona dan Langgar Aturan, Menkes Selandia Baru Mengundurkan Diri

Kontrak dengan Warner Music Indonesia disebut Emma terbukti sukses membawa Kangen Band dari band tak dikenal menjadi bintang musik pop pada pertengahan 2000-an.