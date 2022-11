Lirik Lagu Wave - ATEEZ dan Fakta di Baliknya

Wave – ATEEZ

Yeogi jigeum urin Ocean blue

Pado wi eodijjeuminga

Hamkke hago isseo yeojeonhi

Eodiro galjin moreujiman

Geonbae geonbae

I sungan tteugeoun taeyang araeeseo

Go away Go away

Mangseorimeun beoryeo da

Mangseorimeun beoryeo da

Saenggakhae saenggakhae saenggakhae

Urin beolsseo manheun geoseul neomeo

Gieokhae gieokhae gieokhae

Siganeun heulleoganeun geos

Jeogi badareul neomeo

Just going on

Jjineun taeyangeul hyanghae gal ttae

Meomchugo sipeun sungani wado

Meori han beon sseureo neomgigo oechyeo

Hakuna matata ya

Deodeodeo millyeowa deo

Hakuna matata

Deodeodeo millyeowa deo

Geochin padoreul neomeo

Mijimijiui seomeul chaja

Misisipigang haryureul geonneo

Where we go

Don't be care bout that

We're fish fish like

Ttero danilsurok

Padoga chilsurok padadadak

Carry on now

Badareul hyanghae trip

Da deonjyeobeoryeo drink

I sunganeul jeulgyeo

I know y'all feelin' me

Pado ane syuing

Deo jeongsineopsi click

Neon chajeul junbi dwaesseo

Jeo taeyang arae bich

Jeogi badareul neomeo

Just going on

Jjineun taeyangeul hyanghae gal ttae

Meomchugo sipeun sungani wado

Meori han beon sseureo neomgigo oechyeo