Profil Fujiko Fujio, Sang Pencipta Manga dan Animasi Asal Jepang

PIKIRAN RAKYAT - Fujiko Fujio merupakan nama samaran dari duo mangaka yang berasal dari Jepang, dengan nama asli Fujimoto Hiroshi dan Abiko Motoo keduanya berasal dari Toyama, Jepang. Fujimoto lahir pada tanggal 1 Desember 1933 dan Abiko pada tanggal 10 Maret 1934.

Akan tetapi, nama samaran tersebut dipakai dari tahun 1954 sampai 1987. Setelah itu, mereka menggunakan nama masing-masing dengan karya mereka, Fujiko F. Fujio digunakan oleh Fujimoto, dan Fujiko A. Fujio digunakan oleh Abiko.

Perjalanan Karier Fujiko Fujio

Pada tahun 1944, ketika mereka berdua masih duduk di bangku sekolah dasar, Abiko dipindahkan ke sekolah Fujimoto dan ternyata mereka sama-sama suka menggambar.

Setelah masuk SMP, mereka tetap berteman meski bersekolah di sekolah yang berbeda. Semasa SMP (1946–1948), mereka dihebohkan dengan komik karya Osamu Tezuka, Shin Takarajima (Pulau Harta Karun Baru). Pada akhirnya dua sahabat tersebut akhirnya menerbitkan majalah manga coterie mereka sendiri.

Mereka juga terkesan dengan cerita Tezuka's Lost World dan Disney's Snow White and the Seven Dwarfs.

Ketika mereka menjadi siswa sekolah menengah, mereka mulai menulis manga untuk kolom pembaca dari berbagai penerbit. Salah satunya, dua sahabat tersebut membuat debut mereka di Tenshi no Tama-chan.

Dari sana, mereka mendapatkan uang, dan mereka bisa mengunjungi rumah Tezuka di Takarazuka, Hyōgo, sebelum akhirnya mereka lulus dari sekolah menengah.

Karena Fujimoto dan Abiko sama-sama putra sulung, setelah lulus SMA pada tahun 1952, mereka memutuskan untuk bekerja di perusahaan. Fujimoto bergabung dengan perusahaan gula-gula, dan Abiko mulai bekerja untuk penerbit surat kabar lokal. Namun, Fujimoto dengan cepat berhenti dari pekerjaannya karena cedera. Sedangkan Abiko, ia berhasil konsisten dengan manga.