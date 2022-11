Lirik Lagu Re-Bye - AKMU dan Fakta di Baliknya

Re-Bye – AKMU

Re-e-e bye

Miryeon eobsi soneul heundeureo re-bye

Re-e-e bye

Geuttaen geuttae ittaen ittae re-bye

Iksukhae nal ogo ganeun balgeoreum

Heeojineun insae

Misukhae boineun geotmankeum

Bukkeureoun ge eomneun geol

Iksukhae nal bogo ganeun siseondeul

Juwi modeun yeoja nal

Yasokhae hae but it's ok

Bukkeureoul ge eomneun geol

Oh nunmullo bonael piryo eobseo

Jaukhan angaeman nameul ppun

Nunmullo heullyeobonaen sigani noga

Nameun geon eodie

Re-e-e bye

Miryeon eobsi soneul heundeureo re-bye

Re-e-e bye

Geuttaen geuttae ittaen ittae re-bye

Dwidoraseomyeon geugeollo the end re-bye

Iksukhae nal ogo ganeun balgeoreum

Heeojineun insae

Misukhae boineun geotmankeum

Bukkeureoun ge eomneun geol

Bogi deumureojin jeong

Chajgi himdeureo jinjeonghan partner

Nwadwo bwa jinjeongi an dwae

Imi sanghan binjeong

Manhi nanuneun sarami

Babora bullineun sidaereul bosige

Du sone nameun geot

Sonhaeman heunggeonhi namgil bae

Insaneun gandanhage gandanggandanghage

Mame muneun kkankkanhage

Bangi jom kkamkkamhane

Sogeul deulkimyeon game over

Hal su eobsi neol sogyeo

Yeogikkajiga napnida

Susanghae naemsaega napnida

Oh nunmullo bonael piryo eobseo

Jaukhan angaeman nameul ppun

Nunmullo heullyeobonaen sigani noga nameun geon eodie

Re-e-e bye

Miryeon eobsi soneul heundeureo re-bye

Re-e-e bye

Geuttaen geuttae ittaen ittae re-bye

Dwidoraseomyeon geugeollo the end re-bye