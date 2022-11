Lirik Lagu Beautiful – The Vane dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Beautiful – The Vane

Saekdareun geol neon wonhae

Du nuneul gamabwa

Neoui kkumeul naege boyeojwo

Naega deryeogalge

Neoege angyeojulge neomanui color

Hyanggeushan barame chumchuneun meorisgyeol

Boseokcheoreom bichnaneun ne nunbichkkaji

Oneul bam redeukapet wi neol boyeojwo

Oh areumdawo

Neoui modeun geosi da

Oh areumdawo

Oneul neon wanbyeokhae

Oh areumdawo areumdawo

Modu neoman barabogo isseo

Oh areumdawo

Na sarange ppajyeosseo

Oneul bam

Nae soneul jabajwo

Oneul bam

Neoege angyeojulge neomanui color

Hyanggeushan barame chumchuneun meorisgyeol

Boseokcheoreom bichnaneun ne nunbichkkaji

Oneul bam redeukapet wi neol boyeojwo

Oh areumdawo

Neoui modeun geosi da

Oh areumdawo

Oneul neon wanbyeokhae

Oh areumdawo areumdawo

Modu neoman barabogo isseo

Oh areumdawo

Na sarange ppajyeosseo

Oneul bam

Nae soneul jabajwo

Oneul bam

