Lirik Lagu Underdog – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Underdog – VERIVERY

Don't ya see it binteumi eomneun i death game

I'm still sweating

Eoduun Hole, I'm burning up urineun hanassik

Sarajigo tto moraga

Search around, Help me now

Tuk hamyeonseo nae simjangi tto break, oh no

Iyudo moreul jangmyeon soge gatin chae

Oechyeo bwa

What's this feeling

Sumi chage run to run to domangchyeodo gateun jarie

I don't wanna play this game

Nal gatgo noneun ge neon jaeminna bwa

You just stray and watch!

Nal goeropineun ge neon jeulgeomna bwa

This is do or die ah

Let me stray yeah keep on straying yeah

Michin geotboda nan deo michyeonna bwa

We're gonna make it stop, underdog

Yeongwoniran kkeuchi eomneun won hana

Dan hanappunin keyreul samkin nugunga

Eonjenga neukkyeobon geot gateun gisigam sok yeah

Oh my! yeollyeoinneun muneun ppeonhan trap

All night I don't need nobody else