Lirik Lagu Candle – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Candle – VERIVERY

Pyeongbeomhaetdeon i sesange

Nareul chajawajun neo

Meonghani barabogo isseul ttaen

Tto ul geonman gata

Jigeum i sungan

Gidaryeowatdeon neowa na

Cause I'm nothing without you

Naege angyeojwo

Heureuneun sigan geu teumeseo

Gin haru soge jichyeobeorin neo

Take my hands

Nae soneul japgo jogeumman gidaryeojwo

Nuneul tteumyeon yeogi modeun geon

Ojik neomaneul wihan special day

Pyeolchyeojineun kkumman gateun i sungan

Always be with you

Sesangeul balkyeojun neon

Teukbyeolhan seonmul gata

Modeun sowoneul malhae

Jeonbu deureojulge

Always be with you

Bureojwo, candle light

Modeun sungandeurui neol chukahae

Ah Ah Always on

Ireoke du nuneul matchul ttaen

Jeonbu gwaenchaneul geonman gateun geol

Take my hands

Kkumcheoreom yeope isseo julge eonjena

Nuneul tteobwa neol wihae junbihan oneul

Han jangmyeondo ijeul su eomneun i sungan

Always be with you

Sesangeul balkyeojun neon

Teukbyeolhan seonmul gata

Modeun sowoneul malhae

Jeonbu deureojulge

Always be with you

Bureojwo, candle light

Modeun sungandeurui neol chukahae

Eodupgo jageunbangeun eoneusae

Uri ongiro binteumeopsi chaewojyeo

I bam gadeuki ullyeo peojin tteollimeul ganjikae

Baby, oneuri jinado

Nan eonjerado

Jigeumcheoreom ne gyeote isseulge yeah

Always be with you

Hwanhage miso jieun neon

Nunbusin gijeok gata

Hamkkehal modeun nare

Modeun sungan soge

Uril namgilge

Ijeul su eopge

Amu geokjeonghaji ma

Gwaenchana nan sarajiji ana

Modeun sungandeurui neol chukahae