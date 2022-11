Lirik Lagu I Heart You – Smash dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu I Heart You – Smash

Kenapa hatiku cenat-cenut tiap ada kamu

Selalu peluh pun menetes setiap dekat kamu

Kenapa salah tingkah tiap kau tatap aku

Selalu diriku malu tiap kau puji aku

Kenapa lidahku kelu tiap kau panggil aku

Selalu merinding romaku tiap kau sentuh aku

Mengapa otakku beku tiap memikirkanmu

Selalu tubuhku lunglai tiap kau bisikkan cinta

You know me so well (you know me so well)

Girl I need you (girl I need you)

Girl i love you (girl i love you)

Girl I heart you

I know you so well (I know you so well)

Girl I need you (girl I need you)

Girl i love you (girl i love you)

Girl I heart you

Tahukah kamu saat kita pertama jumpa

Hatiku berkata padamu ada yang berbeda

Tahukah sejak kita sering jalan bersama

Tiap jam menit detikku hanya ingin berdua

Tahukah kamu ku takkan pernah lupa

Saat kau bilang kau punya rasa yang sama

Ku tak menyangka aku bahagia ingin ku peluk dunia

Kau izinkan aku ‘tuk dapat rasakan cinta

You know me so well

Girl I need you (girl I need you)

Girl i love you (girl i love you)

Girl I heart you

I know you so well

Girl I need you (girl I need you)

Girl i love you (girl i love you)

Girl I heart you

[rap]

Hatiku rasakan cinta, dia buatku salah tingkah

I know you so well, you know me so well

You heart me girl, I heart you back

I miss you, i love you, ah ah ah

I need you, i love you, I heart you baby

I need you, i love you, I heart you baby

Baby, you know me so well (you know me so well)

Girl I need you (girl I need you)

Girl i love you (girl i love you)

Girl I heart you

I know you so well (I know you so well)

Girl I need you (oh I need you)

Girl i love you (oh i love you)