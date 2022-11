Lirik Lagu Sunrise – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Sunrise – VICTON

Da jinagal georago soksagyeotji

Da gwaenchaneul georago saenggakhaetji oh

Dallyeoon gildeureul dorabomyeon

Gotgosen sangcheodeuri gadeuk nama

Buranhaesseotdeon shigan

Urin ije bicheul bol geoya

Neowa bogo shipeotdeon sunrise

Maeil uril wihae bitnal geoya

Neowa ganjikhago shipdeon sunrise

Deo isang nochijineun aneul geoya

Manyang jeulgeowotdeon joeun gieokdeulman

Doesaegimyeo himdeul ttaen naege gidae

Oneureun deo balkajil sunrise

Brighter sunrise

Ooh woah, ooh woah, sunrise

Tto doraol georago gidarideon oh

Deo neureogal georago neul banbokhaetji oh

Dallyeoon gildeureul dorabomyeon

Jogeuman i chueoge mogi meeowa

Buranhaesseotdeon shigan

Urin ije bicheul bol geoya

Neowa bogo shipeotdeon sunrise

Maeil uril wihae bitnal geoya

Neowa ganjikhago shipdeon sunrise

Deo isang nochijineun aneul geoya

Manyang jeulgeowotdeon joeun gieokdeulman

Doesaegimyeo himdeul ttaen naege gidae

Oneureun deo balkajil sunrise

Brighter sunrise

Ooh woah, ooh woah, sunrise

Yeah we gonna shine bright

Like a sunrise

You just hold me tight

Babe it's gonna be alright

Yeogiga eodiilkka geobi na

Meoriga joindaman dwidolji ma

Neon chungbunhi jalhaewatgo jalhago isseo

Keep going

Jinjja nae mal mideo neon jalhago isseo

Keep going

(Like the sunrise)

Gidaryeotdeon sunrise uh

(Sunrise, sunrise)

Jeo meolliseo deo bitnage gidaryeo

Dagagal teni