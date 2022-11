Lirik Lagu Petal – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Petal – VICTON

Sirin gyeoul jina ttaseuhaetdeon uriui bomeun

Geujeo haengbokaesseotda

Pureun haneul arae baramcheoreom bureoon neoreul

Geujeo bogo sipeotda

Siganiraneun geon dorabolsurok meoreojineun geot

Sagyejeol naenae kkochi mangaehamyeo

Areumdaul suneun eomneun beop

Neowa naui baljagugi oneureul bichwo

Geu heunjeokdeuri seororeul bijeo

Uriga sonjapgo georeumyeon geu giri kkotgiriji

Love and the way

Bombarame heunnallyeogan kkochipeul gieokanayo

Tto geuttae geunalcheoreom sideunda haedo

Urin duriseo georeo

Sarangi bomnalcheoreom dorawayo

Sirin maeumdo noganaeryeoyo

Sarangeun kkochipcheoreom dasi pieoyo

I sunganeul gieokagil

Ijeneun bye bye bye

Jinan sigan sogui neowa na

Geunaldeureun bye bye bye

Doraon gyejeol sogui urin

Ijen deo high high high

Jigeumcheoreom neowa

Kkochipcheoreom tto heunnallyeoyo

Heunnallineun kkochipeul bogo

Geudae wae jujeoanjannayo

Na heundeulliji aneun chaero pieonaryeo haesseo

Geuttaen micheo mollanna bwayo