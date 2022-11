Lirik Lagu Oh Ya – Smash dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Oh Ya – Smash

Sumpah mati padamu ku jatuh hati

Sumpah mati padamu ku jatuh cinta

Namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu

Dari hati ke hati lalu bicara cinta berdua (berdua)

Sampai kini daku masih terus harapkan

Agar suatu saat ku berjumpa lagi

Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu

Dari hati ke hati lalu bicara cinta berdua (berdua)

Ingin ku mengejar seribu bayangmu

Namun apa daya tangan tak sampai

Memang benar apa kata pepatah

Kalau jodoh tak lari kemana duhai kekasihku

Sumpah mati padamu ku jatuh hati

Sumpah mati padamu ku jatuh cinta

Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu

Dari hati ke hati lalu bicara cinta berdua (berdua)

Ingin ku mengejar seribu bayangmu

Namun apa daya tangan tak sampai

Memang benar apa kata pepatah

Kalau jodoh tak lari kemana oh oh come on duhai kekasihku

Seandainya waktu bisa putar kembali kisah

Kita akan berbeda seperti kata mereka

Melayanglah peluang kesempatan terbuang

Kini hanya rasa rinduku yang bisa tertuang

Lewat lagu ini lewat syair ini

Keraguanku buat diriku jadi begini

Tak inginku ku lupa dan ingin ku bilang

Rasa cintaku padanya tak akan pernah hilang

Ingin ku mengejar seribu bayangmu

Namun apa daya tangan tak sampai

Memang benar apa kata pepatah

Kalau jodoh tak lari kemana duhai kekasihku

Ingin ku mengejar seribu bayangmu

Namun apa daya tangan tak sampai

Memang benar apa kata pepatah

Kalau jodoh tak lari kemana duhai kekasihku