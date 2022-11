CEO Promotor We All Are One K-pop Concert Diduga Bawa Kabur Uang Ribuan Penonton

PIKIRAN RAKYAT - Konser We All Are One Kpop Concert in Jakarta resmi ditunda hingga Januari 2023 mendatang, hal itu diumumkan PT Coution Live Indonesia melalui media sosial.

Pengumuman itu justru menuai kecaman dari penonton, mereka melakukan protes karena jadwal penundaan konser diberitahukan secara tiba-tiba dan mendadak.

Penonton yang sudah datang dari luar Jakarta merasa kesal karena sudah menyiapkan tiket, hingga penginapan demi hadir dalam We All Are One Kpop Concert.

Kejelasan soal refund atau pengembalian uang konser pun belum ada informasi jelas, hingga kabar beredar bahwa CEO Park Jai Hyun telah kabur membawa ribuan uang penonton.

Dugaan tersebut muncul setelah beredar pesan yang menyebut Park Jai Hyun dan beberapa rekannya telah kembali ke Korea Selatan tanpa memberikan kejelasan soal konser tersebut.

"CEO nya kabur dan kalau kita nunggu sampai Januari kemungkinan duit ga di refund si soalnya ga ada promotor dari indo, semuanya dari korea, Jadi intinya si mr park ini sudah dilaporkan dan sudah dibekukan rekeningnya," isi pesan yang beredar di Twitter.

"Dan anehnya 3 orang itu udah lolos dan udah balik ke Korea tapi mr Park ini masih ketahan visanya, kita harus naikin HT, jangan percaya kalau minggu depan mau refund," ucapnya melanjutkan.