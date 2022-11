Konser We All Are One K-pop Concert Ditunda, Penonton Minta Refund Tiket

PIKIRAN RAKYAT - Konser We All Are One Kpop Concert yang awalnya digelar pada 11-12 November 2022 di Jakarta akan diundur sampai Januari 2022.

Kabar tersebut disampaikan pihak promotor PT Coution Live Indonesia melalui media sosial, We All Are One K-pop Concert di Jakarta batal digelar karena untuk memberikan penghormatan atas tragedi berdarah di Itaewon.

"PT Coution Live Indonesia memutuskan untuk menunda jadwal konser hingga Januari 2023 untuk menghadirkan pertunjukan yang mengutamakan keselamatan pengunjung sebagai prioritas," kata CEO Park Jai Hyun dalam unggahan Instagram @weallareone_official.

Dalam pernyataan tersebut, Park Jai Hyun menyatakan bahwa beberapa artis Korea Selatan yang mengisi acara tersebut masih berduka atas tragedi Itaewon.

"Karena mempertimbangkan bahwa telah terjadi beberapa insiden malang dalam peristiwa dan juga bencana Itaewon di Korea, ada kekhawatiran tinggi dari promotor dan juga seniman tentang insiden tersebut, dan kami mengekspresikan duka untuk insiden Itaewon," ujarnya melanjutkan.

Pihak promotor berjanji akan menyesuaikan jadwal berlangsungnya konser tersebut jika terjadi perubahan jadwal.

"Jika terjadi perubahan, kami akan menyesuaikan jawal untuk setiap artis dan mengumumkannya segera," ucapnya.

