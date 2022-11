Lirik Lagu Tomorrow, Today - JJ Project dan Fakta di Baliknya

Tomorrow, Today – JJ Project

Wae naeireul oneul gollayaman hae

Naeil ireul oneul naega eotteoke aneunde

Heuryeojyeo ganeun gilgwa naye kkumdeul

Shiganeul dollyeo miri nae mirael boyeojundamyeon

Eotteon gillo gal ji nae giri eodinji

Al su isseul tende

Eotteoke ireoke naye nuneul banjeum garin chae

Gyesok goreuramyeo nal tteomineunde

Somebody let me know, tell me which way to go

Cuz I don't, don't, don't know

Oneuldo dapeul jal moreuneun jilmune

Kkeuteopshi dapeul hae jashini eomneunde

I girikka jeo girikka

Nae seontaekdeuri jeomjeom duryeoweojyeo

Buranan maeum maeum maeum maeum maeumeuro

Nan tto daeum daeum daeum seontaek ape

Gabon jeok eomneun gilgwa gil saieseo

Eotteoke nae gireul chajeul ji duryeobji

Haru haru ganeun ge

Bappeun haru jungedo kkeuteopshi mureobwa

Apeuro gamyeonseodo jakkuman dorabwa

Jeo kkeute naagaseon nan mweoga dwhaeteulji

Najunge dorabol ttae huhoehajin aneulji

Jumeogeul kkwak jwieobwado soshimhan nae jashini

Eonjedeun nal seuseuro garomaga

Yonggireul naeseo tto georeobwado

Oh no, no, No.

Oneuldo dapeul jal moreuneun jilmune

Kkeuteopshi dapeul hae jashini eomneunde

I girikka jeo girikka

Nae seontaekdeuri jeomjeom duryeoweojyeo

Buranan maeum maeum maeum maeum maeumeuro

Nan tto daeum daeum daeum seontaek ape

Gabon jeok eomneun gilgwa gil saieseo

Eotteoke nae gireul chajeul ji duryeobji

Haru haru ganeun ge

Sarajineun harudeureul geonneo

Jigeum i jarie seoisseo

Dorigil su eomneun tto harureul

Ireoke tteona bonaemyeo