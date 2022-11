Lirik Lagu Summer Storm - Jessica dan Fakta di Baliknya

Summer Storm – Jessica

Gashikjeogin insabodaneun

Oh I’d rather be arone

Shigannangbin haji aneullae

Igeot ttohan jinagagetji

Neul geuraewatgeodeun

Tto hanbeon ganghaejigetji

Areumdaun ibyeorira haji ma

Igijeogin geonikka

Tto gidaehage doejana

Neoneun anigetjiman

Biga odeon geunal You & I

Amu maldo eobtteon geu sungan

Neowa na saieneun eosaekhan gonggimani

Urireul mireonae

Chagapdeon pyojeongman

Ijen you & I

Dashi doragal su isseulkka

Majimak geumajeodo nan ajik geuriunde

Yeojeoni geurae nan

Heureuneun geu bissogeuro

Nae nunmul sogeuro

Bring me back to the summer storms

With you and I

Pokpungcheoreom jinagagoseo

Dashi nuneul tteoboni

You’re no longer here

I realize

Inneun geudaero mideotteon

Naega cham babo gata

Sseuldeeomneun miryeonman namaisseo

Gieok soge mukkin chae

Heureuneun geu bissok

Ije jogeumsshik damdamhae jineun

Nae moseube nunmuri goyeo

Uri dulmane chueogeun gieok soge

Himihaejyeo