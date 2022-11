5 Rekomendasi Film yang Cocok Ditonton untuk Rayakan Hari Ayah Nasional 12 November 2022

PIKIRAN RAKYAT - Hari Ayah Nasional diperingati setiap tanggal 12 November. Tahun ini, peringatan Hari Ayah Nasional jatuh pada hari Sabtu.

Salah satu cara untuk merayakan momen Hari Ayah Nasional adalah dengan nonton film bertema ayah bersama keluarga.

Menonton film bisa menjadi momen peringatan sosok ayah yang istimewa sekaligus membuat hubungan keluarga lebih akrab.

Tidak hanya itu, menonton film pada Hari Ayah Nasional juga bisa membuat keluarga menjadi lebih banyak menikmati waktu bersama.

Berikut lima rekomendasi film yang cocok ditonton untuk merayakan Hari Ayah Nasional pada 12 November 2022.

1. The Pursuit of Happyness (2006)

Dibintangi oleh Will Smith dan anaknya Jaden Smith sekaligus menjadi karakter utama, The Pursuit of Happyness adalah film yang diangkat dari kisah nyata seorang pebisnis bernama Chris Gardner.

Film ini merupakan tontonan yang cocok untuk peringatan Hari Ayah Nasional, karena jalan ceritanya akan memperlihatkan bagaimana hubungan seorang ayah dengan anaknya.