Lirik Lagu The Escapist - Coldplay dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu The Escapist - Coldplay
And in the end
We lie awake
And we dream
We'll make an escape
And in the end
We lie awake
And we dream
We'll make an escape
Ooh?
Credit
Artis: Coldplay
Album: Viva la Vida or Death and All His Friends
Dirilis: 2008
Pencipta lagu: Christopher Anthony John Martin, Guy Rupert Berryman, William Champion, Jonathan Mark Buckland
Genre: Alternative/Indie, Pop
Fakta di Balik Lagu The Escapist
The Escapist merupakan lagu Coldplay dari album studio keempat mereka, Viva la Vida or Death and All His Friends (2008).
Lagu ini menjadi lagu kesepuluh dan terakhir dalam album tersebut. Berbagi posisinya dengan lagu utama, Death and All His Friends.
Selain itu, lagu ini juga merupakan lagu kedua dari 2 lagu tersembunyi dalam album ini. Chinese Sleep Chant menjadi lagu pertamanya.
Dalam sebuah wawancara, Chris Martin mengatakan bahwa The Escapist awalnya dibuat untuk film thriller drama tahun 2008, The Escapist.
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