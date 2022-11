Lirik Lagu The Escapist - Coldplay dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu The Escapist - Coldplay

And in the end

We lie awake

And we dream

We'll make an escape

Credit

Artis: Coldplay

Album: Viva la Vida or Death and All His Friends

Dirilis: 2008

Pencipta lagu: Christopher Anthony John Martin, Guy Rupert Berryman, William Champion, Jonathan Mark Buckland

Genre: Alternative/Indie, Pop

Fakta di Balik Lagu The Escapist

The Escapist merupakan lagu Coldplay dari album studio keempat mereka, Viva la Vida or Death and All His Friends (2008).

Lagu ini menjadi lagu kesepuluh dan terakhir dalam album tersebut. Berbagi posisinya dengan lagu utama, Death and All His Friends.

Selain itu, lagu ini juga merupakan lagu kedua dari 2 lagu tersembunyi dalam album ini. Chinese Sleep Chant menjadi lagu pertamanya.

Dalam sebuah wawancara, Chris Martin mengatakan bahwa The Escapist awalnya dibuat untuk film thriller drama tahun 2008, The Escapist.