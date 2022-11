Lirik Lagu Beautiful – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Beautiful – VICTON

Oneureun cham gibuni joa

(Feelin' so good)

Na neoreul mannareo ganeun nariraseo

Deo deultteuneun geolkka yeah

Pyeongsoen geunyang jinachideon geotteuldo

Oneulttara waenji (ttara waenji)

Da areumdawo boine

Nega seonmulhan meotjin gudureul singo

Nan neol hyanghae georeoga

Gwaeni geoul sok nae meorireul manjigo

Nega ogi jeone

Meonjeo gaseoneun neol gidaryeo

Ilbunirado ppalli

Ne eolguri bogo sipeo

Jeo meolli georeooneun neo

(Nuni busyeo)

Baby you are so beautiful

Neon neomu yeppeo, mari an dwae

A nega naye yeojaran ge

Baby you are so beautiful

Nega wonandamyeon na mwodeun halge

I'll always be there for you girl

Hey baby,

We should be together

Yeongweoni ne gyeote (for you girl)

Hey baby, neoman barabollae

Neon geudaero isseojwo (ah)

Hey baby,

We should be together

Yeongweoni ne gyeote (oh)

Hey baby, neoman barabollae

I'll always be there for you girl

B.E.A.utiful (oh girl)

Michigesseo neol bomyeon

Mari an nawa neomu yeppeoseo

Hamburo manjimyeon an doel geo gata

So untouchable

Mitgiji ana nega nae yeojaraneun ge

Ajigeun eosaekhae neoui soneul jabneun ge

Uh, but I will do anything

Nega wonhaneun georamyeon jeonbu dahaejulge

Nega jodago

Malhan hyangsu ppurigo

Nan neol hyanghae dagaga

Gwaeni geoul sok nae eolgureul salpigo

Oneulttara neoui

Georeumgeoriga neuringa bwa

Ilbunirado ppalli

Ne eolguri bogo sipeo

Jeo meolli georeooneun neo

(Areumdawo)

Baby you are so beautiful

Neon neomu yeppeo mari an dwae

A nega naye yeojaran ge

Baby you are so beautiful

Nega weonandamyeon na mweodeun halge

I'll always be there for you girl

Hey baby,

We should be together

Yeongweoni ne gyeote

(Seoro neomu jal maja

Like an orchestra

Jeoldaero eopseo

Uri sai bulhyeopwaeum girl)

Hey baby,

We should be together

Yeongweoni ne gyeote

(I sesang eodireul dulleobwado

Neoman han yeojan chajeul suga eopseo girl)