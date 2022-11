Lirik Lagu Sparks - Coldplay dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Sparks - Coldplay

Did I drive you away?

I know what you'll say

You say, "Oh, sing one we know"

But I promise you this

I'll always look out for you

Yeah, that's what I'll do

I say, oh

I say, oh

My heart is yours

It's you that I hold on to

That's what I do

And I know I was wrong

But I won't let you down

Oh yeah, I will, yeah, I will, yes, I will

I said, oh

I cry, oh

Yeah, I saw sparks

Yeah, I saw sparks

And I saw sparks

Yeah, I saw sparks

Sing it loud

La, la, la, la, oh

La, la, la, la, oh

La, la, la, la, oh

La, la, la, la, oh

Credit

Artis: Coldplay

Album: Parachutes

Dirilis: 2000

Pencipta lagu: Christopher Anthony John Martin, Guy Rupert Berryman, William Champion, Jonathan Mark Buckland

Genre: Soft rock, Dream pop, Alternative/Indie, Post-Britpop

Fakta di Balik Lagu Sparks

Sparks merupakan lagu Coldplay dari album studio debut mereka, Parachutes. Lagu ini menjadi lagu keempat dalam album tersebut. Serta, dimasukkan sebagai lagu pembuka dalam album mini ketiga band, Acoustic.