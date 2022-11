Lirik Lagu Dry Flower - Yuuri dan Fakta di Baliknya

Dry Flower - Yuuri

Tabun, watashi janakute ii ne

Yoyuu no nai futari datta shi

Kizukeba kenka bakkari shite sa

Gomen ne

Zutto hanasou to omotteta

Kitto watashitachi awanai ne

Futari kiri shika inai heya de sa

Anata bakari hanashite ita yo ne

Moshi itsuka dokoka de aetara

Kyou no koto wo waratte kureru kana

Riyuu mo chanto hanasenai keredo

Anata ga nemutta ato ni naku no wa iya

Koe mo kao mo bukiyou na toko mo

Zenbu zenbu kirai janai no

Dorai furawaa mitai

Kimi to no hibi mo

Kitto kitto kitto kitto

Iroaseru

Tabun, kimi janakute yokatta

Mou nakasareru koto mo nai shi

"Watashi bakari" nante kotoba mo nakunatta

Anna ni kanashii wakare demo

Jikan ga tateba wasureteku

Atarashii hito to narabu kimi wa

Chanto umaku yarete iru no kana

Mou kao mo mitakunai kara sa

Hen ni renraku shite konaide hoshii

Tsugou ga ii no wa kawattenain da ne

Demo mushi dekizu ni mata sukoshi henji

Koe mo kao mo bukiyou na toko mo

Tabun ima mo kirai janai no

Dorai furawaa mitaku

Jikan ga tateba

Kitto kitto kitto kitto

Iroaseru

Tsuki akari ni mamono ga yureru

Kitto watashi mo douka shiteru

Kurayami ni shikisai ga ukabu

Aka ki aiiro ga mune no oku

Zutto anata no namae wo yobu

Suki to iu kimochi mata kaoru