Lirik Lagu Ring Ring Ring – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Ring Ring Ring – VERIVERY

Girl eoseo bulleojweo

Neol gidarigo isseo bulleojweo

Baby

Gibun joeun achim naege insahae seolleige

Hey girl

Malhae malhae jweo naege naege malhae jweo

Satangcheoreom dalkomhan

Moksoril deutgopa

Geu eotteon geotboda nan joa

Yeah, that's so fine with me

Oh Yeah

Wae neon amureochi aneul suga isseulkka

Gunggeumhae

Neowa nuni majuchineun geu sungan

Mangseoryeo

Neon nae melody gwitgae maemdolji

Eojjeom ige sarangin geolkka

Can I make u mine

Eonje eodiseodeun

Nal bulleojweo

Meorissogeun Ring Ring Ring

Jongeul ullyeo ddang!

Naega saenggaknamyeon

Tto bulleojweo

Bogo shipeo maeilmaeilmaeil

Gidaryeojweo naraga naraga naraga nege

Geondeulgeondeul nal geondeuryeo

Neoye nune nal gaduryeo

Shiseoneun gojeong shiganeun meomchweo

Maebeon neol bol ttaemada

Sesang neoman yeppeo

Nae mamsok neon haru jongil ttwieodanyeo

Nae shimjangdo balmatchweo gachi ttwieo

Neonsenseu kwijeu gata

Nae mameul hokshi alkka

(Neoneun alkka yeah)

Aldagado moreuneun ge saram maminde

Neol bomyeon

Eojjaeseonji ne mameul da algesseo

Girl, it's true

Neon nae melody neon neul saerobji

Eojjeom ige unmyeongin geolkka

Can I make u mine

Eonje eodiseodeun

Nal bulleojweo

Meorissogeun Ring Ring Ring

Jongeul ullyeo ddang

Naega saenggaknamyeon

Tto bulleojweo

Bogo shipeo maeilmaeilmaeil

Gidaryeojweo naraga naraga naraga nege

Hamkke haeseo deo

Bichi natteongeol

Neukkyeo neoye misoro

(Me & you)

Mweongae hollin deut

Seoneul neomeo It's over

Keojyeoganeun bakdong sok

Nal meomchul su eopseo