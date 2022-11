Lirik Lagu Make Me Sick – The Virgin dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Make Me Sick – The Virgin

Saat ku terdiam

Terdiam tanpa kata

Hanyalah dirimu yang membuatku

Tak bisa hidup sendirian

Mengapa dirimu sekarang acuhkan ku

Sedangkan dirimu dulu yang membuatku

Hidup dalam kebahagiaan

Hingga kini kau hancurkan semua

I’m so sick of you

But I still love you

I want to go away from you

But I don’t want to lose you

I don’t want see your face

But I want to hold you

Go away from me

You just make me sick

Oh you just make me sick

Oh you just make me sick

Ku tak pernah tahu

Mengapa hanya cuma kamu

Yang bisa membuat ku

Merasa paling sempurna

Tapi mengapa kau berubah

Sia-siakan diriku ini

I’m so sick of you

But I still love you

I want to go away from you

But I don’t want to lose you

I don’t want see your face

But I want to hold you

Go away from me

You just make me sick