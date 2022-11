Lirik Lagu Magical Symphony – ADORA dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Magical Symphony – ADORA

Ladies and gentlemen, once again, it is that time

And don't act like you quite don't know what I mean

'Cause everybody's time is our time

I eumak sok walcheucheoreom chwoboneun chum

Sum gappeuge dochakan igoseun

Nunbusin jageun floor, woah-oh

Woah-oh-oh-oh

Call me when I start it, come with symphony

We dance, we dance, we dance, we dance

Baby you make me feel like Great Gatsby

Swipge mideul su eomneun geojit gata

Eoneu yeoreumbam naerineun nuncheoreom

Yeoldu si mabeop gata

So unreal, hwansangjeogin mudaega yeollyeowa

Feels like I've been reborn

Bameul bichuneun syangdeullie dalbit

Bareul matchumyeo chumeul chuneun bulbit

Nal wihan chukje da da da kkumin geot gata

La-la-la, dance around

Woneul geurideut gabyeowojin momjit

Mameul doegamneun sigyetaeyeop sori

Geu rideum soge deo deo deo ppajyeodeureoga

La-la-la, sing it loud, yeah, yeah, yeah

Ooh, ooh

Magical symphony, nah

Wake up

Kkeuteul saenggakal pillyoneun eopseo

Ajik gyeou baniya

Soneul moa gidarineun climax (Sh)

Kkamjjak nollal mankeum nuni busin jigeum

Pokjukdeuri teojyeo jayuroum sogui Neverland (Neverland)

Eorinaicheoreom deultteun mam, yeah

Once upon a time, the girl

Eoneu yeoreumbam naerineun nuncheoreom

Yeoldu si mabeop gata

So unreal, hwansangjeogin mudaega yeollyeowa

Feels like I've been reborn

Bameul bichuneun syangdeullie dalbit

Bareul matchumyeo chumeul chuneun bulbit

Nal wihan chukje da da da kkumin geot gata

La-la-la, dance around

Woneul geurideut gabyeowojin momjit

Mameul doegamneun sigyetaeyeop sori

Geu rideum soge deo deo deo ppajyeodeureoga

La-la-la, sing it loud