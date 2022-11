Maudy Ayunda Akhirnya Bicara Soal Rencana Punya Anak

PIKIRAN RAKYAT - Artis Maudy Ayunda angkat bicara soal rencana mempunyai anak, hal tersebut diungkap setelah mendapat pertanyaan yang biasa diberikan pada pasangan yang baru menikah.

Maudy Ayunda mengatakan bahwa saat ini ia dan suaminya, Jesse Choi sudah sepakat untuk menghabiskan waktu berdua terlebih dahulu, dan berniat menunda mempunyai anak.

Pembicaraan tentang anak rupanya sudah Maudy Ayunda dan Jesse Choi sepakati sebelum mereka resmi menikah.

"Memang dari awal sebelum nikah udah ada pembahasan, nanti kalau kita nikah mungkin 1-2 tahun dulu kita ini yuk, kayak pacaran lah intinya," kata Maudy Ayunda.

Menurut Maudy Ayunda, perlu waktu yang panjang untuk menyiapkan mental dan emosional sebelum mempunyai anak.

Apalagi masa Maudy Ayunda disibukkan dengan pekerjaan, sehingga kurang memberi penghargaan pada dirinya sendiri.

"Gue merasa masa muda gue sibuk banget, gue juga merasa kurang allow myself to live a life, entah itu travelling untuk ngapain yang gue mau," tuturnya.

Hal tersebut menjadi sangat penting untuk jiwa Maudy Ayunda, sehingga ia bisa menjadi orangtua yang sangat siap nantinya.