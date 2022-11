Lirik Lagu Older - 5 Seconds of Summer ft. Sierra Deaton dan Fakta di Baliknya

Older - 5 Seconds of Summer ft. Sierra Deaton



I don't wanna get older

Without your head on my shoulder

On the day that you leave me

I'll forever be bleeding, love

As forever comes closer

Hope the world will spin slower

I don't wanna get older

I don't wanna get older



Stare at the photograph

Suddenly takes me back

The promises roll off your breath

In your cocaine-coloured wedding dress

Lost in the day-to-day

You kiss away the pain

Oh, every time you twist my lips

My dear devotеd delicate



It's not worth it if I lose my onе-way ticket for two

Just me, just you



I don't wanna get older

Without your head on my shoulder

On the day that you leave me

I'll forever be bleeding, love

As forever comes closer

Hope the world will spin slower

I don't wanna get older

I don't wanna get older



Our love is tailor-made

But we let the edges fade

Your wicked smile, it says it all

Mixed with my sad and cynical (Hmm)

No tragedy at the end

No, nothing Shakespearean

It all comes flooding back again

My dear devoted delicate



It's not worth it if I lose my one-way ticket for two

Just me, just you



I don't wanna get older

Without your head on my shoulder

On the day that you leave me

I'll forever be bleeding, love

As forever comes closer

Hope the world will spin slower

I don't wanna get older

I don't wanna get older



Credit

Produser: Michael Clifford dan Zander Caruso

Penulis: Michael Clifford dan Zander Caruso

Album: 5SOS5

Genre: Alternative Pop



Fakta di balik lagu

Older merupakan lagu yang dibawakan oleh 5 Seconds of Summer dan dirilis pada 7 September 2022 sebagai single ketujuh dalam album kelimanya yang bertajuk 5SOS5.



Dalam lagu ini, 5 Seconds of Summer menggandeng Sierra Deaton sebagai teman duetnya.



Melansir Spotify, Older awalnya merupakan memo suara dari lagu cinta gaya 50an yang ditulis oleh Luke Hemmings dan Sierra Deaton hanya sebagai lelucon.



“(Namun), Michael (Clifford) menyukainya dan menganggapnya indah. Jadi, mereka menyelesaikan lagu tersebut,” ujar band itu.



Diketahui, 5 Seconds of Summer adalah band pop-rock asal Sydney, Australia yang terdiri dari Luke Hemmings sebagai vokalis utama, Calum Hood sebagai bassist, Ashton Irwin sebagai drummer, dan Michael Clifford sebagai gitaris.



Band tersebut terbentuk pada 2011 dan dikenal secara luas ketika One Direction menemukan kaver lagu mereka di YouTube pada 2013.

Tak lama kemudian, mereka merilis single bertajuk She Looks So Perfect yang kemudian memenangkan beberapa penghargaan.



Sejak 2014, 5 Seconds of Summer telah menjual lebih dari 10 juta album dan 2 juta tiket konser di seluruh dunia.

Selain itu, lagu-lagunya pun telah diputar lebih dari 7 miliar kali, menjadikannya salah satu musisi Australia yang paling sukses dalam sejarah.



Pada Juni 2018, band ini kembali mencetak sejarah dengan menjadi band pertama yang memiliki tiga album pertama yang memuncak pada posisi ke-1 di tangga lagu Amerika Serikat, Billboard.



Begitu banyak penghargaan dan nominasi yang telah diterima oleh band ini, termasuk dianugerahi Penghargaan Prestasi Internasional Luar Biasa oleh APRA Music Awards pada 2019 hingga ditempatkan di Billboard's Top Artists of the 2010s, yang mencantumkan artis paling populer dan sukses pada era 2010-2019. (Khadijah Ardallyana Qirba)***