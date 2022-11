Lirik Lagu Connect – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Connect – VERIVERY

Yeah deo isangeun No way no way

Gotong sok neol kkeonae kkeonae

Ne modeun geol samkin Scare

Naneun soneul ppeodeo Connect

Hollo hemaen kkeute neol majuhan challa

Bulhyeondeusi tteollin breath igeon bunmyeong

Nan neoui sangcheoreul neukkyeo

Nareul daleun nega boyeo Yeah

Teojil deut gangnyeolhan kkeullimi ewossa

Yejeongdoen geotcheoreom negero nal danggyeo

Gamgagi gonduseogo kkaeeonaneun neukkim

Teong bin naui jogakdeuri

Neoreul arabwatdeon geuttae

Geoseureul su eomneun jungnyeok neowa yeongyeoldoen sungan

Gipsugi muldeun mamsogui sangcheoga kkaeeona

Naega nega doego nega naega dwaesseo

Machi unmyeongcheoreom

Ije deo isangeun No way

Bandeusi neol kkeonae

Ne modeun geol samkin Scare

Soneul ppeodeo Connect

Banghwang ttawin meomchwo

I heureumeul bakkwo

Chiyuhal su isseo

Ssak da muneotteuryeo

Naman ttarawa Connect

Bangsimhan ne mamui chai

Majimak gidarimkkaji

Yeoe eopsi dasi

Hanadulssik heurithaejyeo ga

Nan nae anui neoreul kkwak butjaba

Dasineun heundeulliji ana now