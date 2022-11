Lirik Lagu Circle – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Circle – VICTON

Mwoga geureoke buranhae

Oneuldo Upside down

Eodupgo gin i teoneol kkeuten mwoga isseulkka

Hwaksine chatdeon nae cheotgeoreumdo

Kkwak jwigo nochi anteon baramdo

Jujeohaneun sungan da sarajil tenikka Yeah

Jeo bulbit sogeuro beoseonal suman itdamyeon

Himkkeot dallyeoga nan dallyeogaya hae

Deo meolli Run away run away

Run away like a circle

Ttodasi Run away run away

Run away like a circle

Kkumeun yeongwonhaji ana

Siganeun gidaryeojuji ana

Deo meolli Run away run away

Run away like a circle

Nan chatgo isseo gyesok

Where did I lose my hope?

Yeongwonhan geon eopdaneun geol kkaedatge doen sungan

Nae modeun geol ileodo gwaenchana

Sigani mogeul joyeowado

Moksorin keuge ullyeo peojyeonagal tenikka Yeah