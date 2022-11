Lirik Lagu Chess – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Chess – VICTON

Bameul ttara gipi pagodeun ginjanggam

Georeummada nari gonduseon neowa na

Jamdeun mameul jageukae

Al deut mal deut han neoui nundongja

Geurimjae garin poker face, yeah

Darananeun cheok yuinhaji nal

Nal gyeonun neoui action

Geu pandaneun maebeon jeonghwakae

Heukbaegui seoneul neomeo

Nareul muneotteurineun i game

So do just what you want

Neowa na sai teumeul mewo

Give you all you need

Cause I love your chess

Yecheuk ttawin gatgo noneun neoui geu Play

Simjangeul kkeureodanggyeo

Jeollyak gateun geon naegen eopseo

Hollin deut nege Closer

Geu daeganeun I'm in danger

But I love your chess

Yeah you drippin' like water

Neon ilbureo deo heulliji

And I'm drinkin' a lot of alcohol

Nan idaero deo holliji

Yeah you're so sticky

More than my flow

Ne bunwigie wigireul neukkin jigeum

Heotgichimhage deonjin metaphor