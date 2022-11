Lirik Sunset - Nayeon TWICE dan Fakta di Baliknya

Sunset - Nayeon TWICE

Kkumman gateun gibundo jamsi

Gyeolguge neon tto natseon neukkim

Suman gaji gamjeongi seokkyeo

Eojjeomyeon neon cham nappeun geot gata

Noeul gateun saram neomu yeppeo

Geojinmalcheoreom sarajindaedo

Hwangholhan gieok ttokgateun sigane dorawa jwoyo

Honjamanui bami museowo

Noeureun cham yeppeuda

In my dream, I just gave you my star

I feel silly when I look into your eyes

Kkumman gateun gibundo jamsi

Kkeunnae neon meolli sarajigo

Oneul gateun nareun nega deo ganjeolhande

Nega eopseo deo apeun geot gata

Noeul gateun saram neomu yeppeo

Geojinmalcheoreom sarajindaedo

Hwangholhan gieok ttokgateun sigane dorawa jwoyo

Honjamanui bami museowo

Noeureun cham yeppeuda

Nega itdeon geu jaril wonhaji

Miumman keojinda

Gakkeumeun geuneul araedo haetsari pillyohae

Neon wae boijil anneunji

Noeul gateun saram bogo sipeo (Ah-ah)

Geu moseupdo huimihaejineyo

Namaneul bodeon sarangseureoun geu nunbitkkajido

Ijen neukkil suga eomneyo (Oh no)

Noeul gateun saram neomu yeppeo (I'm stupid, yeah)

Geojinmalcheoreom sarajindaedo (sarajindo)

Hwangholhan gieok ttokgateun sigane dorawa jwoyo

Honjamanui bami museowo

Noeureun cham yeppeuda